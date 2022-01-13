Военные рассказали о восстановлении сельского хозяйства в Сирии

ХАН-ТУМАН /Сирия/, 13 января. /ТАСС/. Оставленные в пригородах Алеппо взрывные устройства, мины и заминированные схроны боеприпасов пока не позволяют местному населению восстановить сельское хозяйство в этом районе. Как рассказал журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Антон Гончаров, работу по разминированию в настоящее время ведут сирийские саперы.

"В ходе наступления правительственных войск САР в районе населенного пункта Хан-Туман <…> боевики были вынуждены отступать, соответственно, по своим следам также сбрасывали боеприпасы, оставляли схроны и минировали их. Данная работа [по разминированию] планируется и дальше, будет продолжаться [работа] по очистке как зданий, населенных пунктов, так и прилегающей к ним местности, чтобы мирное население могло вернуться в свои дома и продолжить растениеводство, животноводство на данных прилегающих участках, как до этого в мирное время и было", - сказал Гончаров.

В частности, в районе поселка Хан-Туман небезопасными остались тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Здесь продолжают находить не только отдельные мины, но и склады минометных снарядов и других боеприпасов. К военным регулярно обращаются местные жители, которые обнаруживают неразорвавшиеся снаряды на своих участках.

Вместе с сирийскими саперами работает российская военная полиция. Полицейские охраняют инженерные группы и следят за тем, чтобы в зоне подрывов не находились мирные жители.