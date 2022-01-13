В Алма-Ате задержали почти 2 тыс. участников незаконных акций

НУР-СУЛТАН, 13 января. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Алма-Ате почти 2 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления. Об этом в четверг сообщил информцентр комендатуры Алма-Аты.

"Всего задержаны 1 925 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1 486 боеприпасов", - говорится в сообщении.

В комендатуре также сообщили о том, что были "зачищены" жилые массивы в двух районах города - Бостандыкском и Турксибском. Также за минувшие сутки в кол-центр комендатуры от граждан поступило 215 сигналов, требовавших оперативного реагирования.