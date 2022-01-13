СМИ: полиция Австралии арестовала протестующих, пытавшихся прорваться в здание парламента

СИДНЕЙ, 13 января. /ТАСС/. Полиция Австралии применила спецсредства для разгона демонстрантов у здания федерального парламента страны в Канберре, четыре человека были арестованы. Об этом в четверг сообщает телеканал CBC.

По его данным, полицейские применили перцовый газ против участников акции протеста в Канберре и арестовали трех мужчин и одну женщину, пытавшихся прорваться в здание парламента. Как отметили в полицейском управлении Австралийской столичной территории, всем арестованным были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка.

Также в ведомстве сообщили, что акция была организована противниками вакцинации, принадлежащими к той же группе, что утроила беспорядки и подожгла здание Музея австралийской демократии 30 декабря.

Ранее сообщалось, что федеральная полиция Австралии арестовала и предъявила обвинения шести мужчинам, устроившим пожар в старом здании парламента Австралии, считающемся историческим и культурным объектом. Им предъявлены обвинения в поджоге и порче имущества, а также в нападении на сотрудников служб жизнеобеспечения и препятствовании работникам государственных органов во время исполнения служебных обязанностей.

Историческое здание парламента страны, в котором сейчас расположен Музей австралийской демократии, было подожжено во время беспорядков, начавшихся в ходе акции протеста в Канберре 30 декабря. В результате пожара был уничтожен один из подъездов здания, а сотрудникам аварийных служб пришлось эвакуировать работников музея.