Зеленский поручил обеспечить соблюдение ограничений для украинских олигархов и за границей

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил отработать механизм, позволяющий обеспечить исполнение введенных для олигархов ограничений и за границей. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире парламентского телеканала "Рада".

"Одна из задач, которую поставил президент на последнем заседании [Совета национальной безопасности и обороны] СНБО - это отработать механизм взаимодействия с нашими международными и иностранными партнерами, чтобы этот статус олигарха и ограничения не оставались исключительно в пределах нашей страны. Чтобы наши партнеры тоже реагировали, тоже устанавливали дополнительный контроль по активам и деятельности таких лиц за рубежом", - сказал Малюська.

Он добавил, что, таким образом, статус олигарха автоматически приведет к появлению для таких лиц препятствий при ведении бизнеса за рубежом. "Мы бы хотели, чтобы это было также нормативно урегулировано", - подчеркнул министр.

Малюська напомнил, что отведенный шестимесячный срок для избавления от определенных законом признаков олигарха истекает 7 мая, после чего начнется сбор информации о них и подготовка проектов решений СНБО с предоставлением бизнесменам возможности возразить против присвоения им такого статуса.

Закон об олигархах

Зеленский 5 ноября подписал инициированный им ранее и принятый в парламенте 23 сентября закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Документ предлагает создание реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определение порядка включения их в реестр и последствий этого, введение декларирования публичными служащими контактов с теми, кто находится в реестре.

Документ также дает определение олигарха. К ним отнесены лица, имеющие значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролирующие основные сегменты медиапространства. Им запрещено делать взносы в поддержку политических партий и становиться покупателями в процессе так называемой большой приватизации. Документ вступит в силу через полгода и будет действовать 10 лет.

Закон вызвал споры на Украине - его критикуют за возможное несоответствие конституции, а также указывают на нарушение процедуры его рассмотрения и принятия.