Коммунальщики в Алма-Ате начали ликвидировать последствия беспорядков у акимата

АЛМА-АТА, 13 января. /ТАСС/. Сотрудники коммунальных служб начали работы в здании акимата Алма-Аты и его окрестностях: они выбрасывают мусор из окон и очищают периметр здания, передает корреспондент ТАСС с места событий.

К ранее полностью сожженному акимату привезли большой тент, который, по всей вероятности, растянут на фасаде здания, все этажи которого пострадали от пожара. Также вокруг акимата продолжаются следственные действия. Само здание до сих пор находится под вооруженной охраной силовиков.

В окрестностях акимата все еще можно найти следы произошедшего у его стен побоища: куски разорвавшихся светошумовых гранат, пустые пачки от патронов. Несколько кафе, находящиеся около акимата, разграблены, в окнах некоторых из них есть пулевые отверстия. Многие окна разбиты, из кафе вынесено все ценное, одно из них частично подпалено.

Автомобильное движение вокруг акимата, которое было перекрыто с самого начала беспорядков в городе вплоть до вчерашнего дня, восстановлено.

В стране в ходе беспорядков повреждены более 150 бизнес-объектов и более 50 административных зданий, сообщал министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев. Согласно продемонстрированной министром презентации, больше всего объектов пострадало в Алма-Ате - 166.