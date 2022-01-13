Командующий миротворцами отметил скорость ОДКБ в обеспечении безопасности в Казахстане

АЛМА-АТА, 13 января. /ТАСС/. Миротворческие силы ОДКБ смогли быстро обеспечить безопасность граждан и гарантировать работу стратегических объектов в Казахстане. Об этом во время своего выступления на торжественном построении миротворческого контингента в Алма-Ате заявил командующий группировкой генерал-полковник Андрей Сердюков.

"За короткий промежуток времени вы смогли обеспечить безопасность граждан, оказать помощь в стабилизации обстановки и обеспечить бесперебойность работы жизненно важных объектов", - заявил он, обращаясь к миротворцам контингента.

По его словам, миротворческая операция в Казахстане завершена успешно, а все поставленные перед контингентом задачи выполнены.

"Вот и сегодня стоящие в совместном строю военнослужащие плечом к плечу встали на защиту братского казахского народа, не позволив преступным и террористическим группировкам посягнуть на конституционный строй и целостность Казахстана", - подчеркнул Сердюков.

Также командующий выразил особые слова благодарности руководству Минобороны Казахстана за помощь в решении вопросов по обеспечению жизни и быта многонационального миротворческого контингента.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки были направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ. В состав группировки входили подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Основной задачей российских подразделений являлось взятие под защиту основных стратегических объектов в районе Алма-Аты. 13 января 2022 года начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории Казахстана, который продлится в течение нескольких дней.