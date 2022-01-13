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Глава Минобороны ФРГ назвала "очень хорошим знаком" переговоры РФ с НАТО

Кристине Ламбрехт подчеркнула, что сейчас есть возможность возобновить переговоры

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт приветствовала контакты России и НАТО по ситуации вокруг безопасности в Европе. Об этом она заявила в четверг в эфире германской радиостанции rbb.

"Мы сейчас оказались в такой ситуации, что можем возобновить переговоры, которых не было очень долгое время, - сказала она. - Тот факт, что мы можем вновь говорить друг с другом и остановить эскалацию, является очень хорошим знаком".

Состоявшееся в среду заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе стало вторым этапом консультаций РФ и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап - переговоры России и США - прошел в Женеве 10 января.

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ГерманияРоссияОтношения России и НАТОПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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