В Ливане проходит забастовка транспортников

БЕЙРУТ, 13 января. /ТАСС/. Водители грузовых автомобилей, автобусов и такси проводят в четверг в Ливане всеобщую забастовку, добиваясь от правительства выплаты обещанных компенсаций в связи с подорожанием горюче-смазочных материалов. Как сообщает корреспондент ТАСС, акция протеста охватила помимо Бейрута, второй по величине город Триполи на севере Ливана и Сайду на юге страны.

Грузовики, фургоны и пикапы перекрыли основную прибрежную автостраду и шоссе, ведущее через горный перевал в долину Бекаа и Сирию. В столице блокирован проезд по проспекту Бишара Хури, что парализовало движение в центре города.

"Мы предупреждали власти, что терпение людей на исходе и, если кабинет министров не примет экстренных шагов по улучшению социального положения граждан, то последует эскалация протестов", - заявил на пресс-конференции глава объединения профсоюзов работников наземного транспорта Бассам Тлейс. По его словам, правительство обещало сдержать рост цен на бензин и мазут после отмены субсидий в августе прошлого года, но этого не произошло. "Поэтому мы объявляем сегодня день гнева по всему Ливану", - сказал он.

К акции транспортников присоединилась Всеобщая конфедерация трудящихся, ее лидер Бишара аль-Асмар заявил о подготовке к уличным акциям - "маршам против голода". "В конце дня мы подведем итог социальным выступлениям и объявим программу дальнейших действий", - отметил профсоюзный руководитель.

В среду массовый митинг протеста прошел у здания Центробанка Ливана на улице Хамра. Демонстранты выразили возмущение по поводу очередного падения обменного курса национальный валюты с 27 000 до 32 000 ливанских фунтов за один доллар. Между уличными активистами и сотрудниками правоохранительных органов произошли стычки.

Участники протестного движения против коррупции в Ливане называют управляющего Центробанка Риада Саляме главным виновником обвала национальной денежной единицы, которая за последние два года обесценилась в 20 раз.