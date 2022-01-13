{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Японии выступают за суверенитет и территориальную целостность Украины

Министр иностранных дел страны Ёсимаса Хаяси отметил, что власти "с тревогой наблюдают за действиями России по укреплению военного присутствия на границе с Украиной"

ТОКИО, 13 января. /ТАСС/. Власти Японии выступают в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом в четверг на пресс-конференции в Токио заявил японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.

"Япония последовательно выступает в поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. Мы пристально и с тревогой наблюдаем за действиями России по укреплению военного присутствия на границе с Украиной. В сотрудничестве со странами Группы семи мы намерены выработать надлежащий подход к этой ситуации, - заявил Хаяси. - В ноябре прошлого года я также провел телефонные переговоры с министром [иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым. В их ходе я выразил обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации и заявил, что мы следим за происходящим с большим вниманием".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
ЯпонияУкраинаРоссия
Китай считает шестисторонние переговоры по КНДР эффективным механизмом
Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что позиция Китая по вопросу недавних ракетных пусков КНДР и влияния этого на процесс политического урегулирования на Корейском полуострове "последовательна и ясна"
Читать полностью