Власти Японии выступают за суверенитет и территориальную целостность Украины

ТОКИО, 13 января. /ТАСС/. Власти Японии выступают в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом в четверг на пресс-конференции в Токио заявил японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.

"Япония последовательно выступает в поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности. Мы пристально и с тревогой наблюдаем за действиями России по укреплению военного присутствия на границе с Украиной. В сотрудничестве со странами Группы семи мы намерены выработать надлежащий подход к этой ситуации, - заявил Хаяси. - В ноябре прошлого года я также провел телефонные переговоры с министром [иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым. В их ходе я выразил обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации и заявил, что мы следим за происходящим с большим вниманием".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.