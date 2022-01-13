Суд в Киеве арестовал 100% акций завода "Большевик" по делу о незаконной приватизации

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Суд наложил арест на 100% акций Первого киевского машиностроительного завода (до 2018 года завод "Большевик") в рамках расследования дела о злоупотреблениях при приватизации предприятия. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Госбюро расследований (ГБР) Украины.

"Государственное бюро расследований расследует уголовное производство относительно возможного злоупотребления должностных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации Первого киевского машиностроительного завода 27 октября 2021 года. Сейчас следователи ГБР устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения указанного завода из государственной собственности по заниженной стоимости. Это нанесло экономический ущерб государственным интересам", - говорится в сообщении.

Экспертиза, отмечает ГБР, установила, что отчет об оценке имущества, используемый для определения стоимости акций завода, не соответствует требованиям законодательства. "Это могло негативно повлиять на достоверность такой оценки", - полагает следствие. В связи с этим следственный судья по ходатайству стороны обвинения наложил арест на 100% уставного капитала предприятия "с целью сохранения указанного вещественного доказательства". Досудебное расследование продолжается.

Первый киевский машиностроительный завод, который до 2018 года носил название "Большевик", занимающий площадь более 50 га, был продан на приватизационном аукционе 27 октября за 1,43 млрд гривен (почти $54,1 млн). Стартовая стоимость завода составляла 1,39 млрд гривен ($52,6 млн) и за время торгов увеличилась на 3%. Всего к аукциону было допущено три участника. Торги длились семь минут. Соинвестором приобретения завода стала компания "Дженерал Коммерс".

Эксперты считают, что приватизация состоялась "по договоренности". По их мнению, если бы она была прозрачной, государственное предприятие продали бы по более высокой цене, а в аукционе участвовали бы не только украинские, но и иностранные инвесторы.

Завод "Большевик" был основан в 1882 году чехами Яковом Гретером и Иосифом Криванеко и выпускал чугунную арматуру, болты, гайки, ремонтировал машины. Во время обороны Киева 1941 года завод выпускал снаряды, противотанковые надолбы, броневики, ремонтировал танки и автомобили. В послевоенные годы на предприятии было освоено изготовление аппаратов для производства вискозы, с 1964 года - новая технология литейного производства. В последнее время завод преимущественно сдавал помещения в аренду, в то же время здесь еще сохранялось производство различного крупногабаритного оборудования. В 2020 году чистый убыток предприятия вырос на 2,8%, до 22,45 млн гривен (почти $850 тыс.).