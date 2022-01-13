Китай считает шестисторонние переговоры по КНДР эффективным механизмом

ПЕКИН, 13 января. /ТАСС/. Пекин считает шестисторонние переговоры эффективным механизмом для продвижения денуклеаризации Корейского полуострова и поддержания стабильности в Северо-Восточной Азии. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос ТАСС о том, как Китай оценивает вероятность возобновления шестисторонних переговоров.

"Шестисторонние переговоры - это эффективный механизм для продвижения денуклеаризации Корейского полуострова и поддержания стабильности в Северо-Восточной Азии. Это также важная платформа для улучшения взаимоотношений между сторонами", - сказал дипломат. Он также отметил, что Китай готов работать с соответствующими сторонами для создания условий для возобновления шестисторонних переговоров.

На вопрос о том, как недавние ракетные пуски КНДР могут повлиять на процесс политического урегулирования на Корейском полуострове, Ван Вэньбинь ответил, что "позиция Китая по этому вопросу последовательна и ясна". "Мы надеемся, что соответствующие стороны будут поддерживать диалог и коммуникацию для урегулирования соответствующих вопросов, <…> в соответствии с принципом поэтапной синхронизации будут продвигать политическое урегулирование проблемы Корейского полуострова", - указал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

По данным Комитета начальников штабов Южной Кореи, 11 января в 07:27 по местному времени (01:27 мск) из внутренних районов КНДР был произведен запуск предположительно баллистической ракеты в направлении Японского моря. Это могло произойти в рамках зимних военных учений КНДР.

КНДР в январе 2003 года объявила об окончательном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия, участником которого она была с 1985 года. В августе 2003 года начались шестисторонние переговоры об урегулировании ядерного кризиса на Корейском полуострове, в которых принимали участие представители России, США, Китая, Японии, Республики Корея и КНДР. Всего было проведено шесть раундов, однако в апреле 2009 года представители КНДР заявили о бессмысленности продолжения переговоров.