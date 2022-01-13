Руководитель проекта по борьбе с фейками в Казахстане стал замглавы Мининформации

НУР-СУЛТАН, 13 января. /ТАСС/. Правительство Казахстана назначило на должность вице-министра информации и общественного развития республики Александра Данилова - руководителя проекта stopfake.kz, созданного при поддержке ведомства для борьбы с недостоверными данными. Об этом сообщила в четверг пресс-служба премьер-министра.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Данилов Александр Сергеевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития", - говорится в сообщении.

Данилов родился в 1991 году в Караганде. Окончил Карагандинский государственный технический университет и Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева. Член Национального совета общественного доверия при главе государства и президентского молодежного кадрового резерва.

"Трудовой путь начал в общественном секторе, в разные годы являлся руководителем ряда молодежных общественных организаций. Также занимал руководящие должности в частных организациях. С июля 2020 года является руководителем проекта stopfake.kz", - рассказали в пресс-службе.

Должность министра информации и общественного развития в новом правительстве Казахстана занял Аскар Умаров. Ранее он был заместителем главы ведомства, а до этого руководил государственным информационным агентством Казинформ.