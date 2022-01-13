СМИ: США перебросили в Южно-Китайское море две авианосные группы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 января. /ТАСС/. США направили в Южно-Китайское море две авианосные группировки во главе с авианосцем Carl Vinson и десантным вертолетоносным кораблем-доком Essex для участия в учениях. Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post.

По информации издания обе авианосные группы вошли в Южно-Китайское море во вторник. Авианосец Carl Vinson сопровождают ракетный крейсер и пять эскадренных миноносцев типа Arleigh Burke. Корабль-док Essex следует в сопровождении десантного транспорта-дока Portland и десантного корабля Pearl Harbor. Американское командование не сообщило о своих планах, однако ожидается, что две группы объединят усилия в ходе совместных учений.

В конце прошлого месяца ВМС КНР провели маневры с задействованием авианосца "Шаньдун" в том же районе. Судно провело учения в Южно-Китайском море, после чего вернулось в порт приписки Санья в провинции Хайнань.