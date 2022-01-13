Мирзиёев и Путин обсудили по телефону перспективы узбекско-российских отношений

ТАШКЕНТ, 13 января. /ТАСС/. Президенты Узбекистана и Российской Федерации Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин в ходе разговора по телефону обсудили перспективы двусторонних отношений. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

"Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества", - отметили в пресс-службе. Отмечается, что стороны обменялись мнениями о ситуации в Центральной Азии в свете последних событий в Казахстане, выразили поддержку руководству этой страны и мерам по восстановлению в ней мира и стабильности.

По данным пресс-службы, президенты с удовлетворением отметили реализацию достигнутых ранее двусторонних договоренностей на высшем уровне, интенсивный обмен делегациями и развитие многосторонних отношений в межрегиональном формате, в том числе в культурно-гуманитарной сфере и других областях. Также подчеркнута важность проведения мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.