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Протесты в Казахстане

Мирзиёев и Путин обсудили по телефону перспективы узбекско-российских отношений

Стороны обменялись мнениями о ситуации в Центральной Азии в свете последних событий в Казахстане, выразили поддержку руководству этой страны и мерам по восстановлению в ней мира и стабильности

ТАШКЕНТ, 13 января. /ТАСС/. Президенты Узбекистана и Российской Федерации Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин в ходе разговора по телефону обсудили перспективы двусторонних отношений. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

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"Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества", - отметили в пресс-службе. Отмечается, что стороны обменялись мнениями о ситуации в Центральной Азии в свете последних событий в Казахстане, выразили поддержку руководству этой страны и мерам по восстановлению в ней мира и стабильности.

По данным пресс-службы, президенты с удовлетворением отметили реализацию достигнутых ранее двусторонних договоренностей на высшем уровне, интенсивный обмен делегациями и развитие многосторонних отношений в межрегиональном формате, в том числе в культурно-гуманитарной сфере и других областях. Также подчеркнута важность проведения мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат МиромоновичПротесты в Казахстане
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