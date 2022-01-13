Лидер "Лиги" подтвердил выдвижение Берлускони кандидатом в президенты Италии от правых

РИМ, 13 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони остается единственным кандидатом в президенты республики от правоцентристских партий. Об этом заявил в четверг лидер "Лиги" Маттео Сальвини.

"Правоцентристы единодушно и убежденно поддерживают [Сильвио] Берлускони [в качестве кандидата в президенты] и не принимают идеологические запреты со стороны левоцентристов", - приводит его слова агентство ANSA. Заявление сделано на фоне публикаций о том, что Сальвини и его сторонники пытаются найти альтернативную кандидатуру.

Тема предстоящих выборов главы государства после истечения срока мандата в начале февраля Серджо Маттареллы - центральная в политической жизни страны. Голосование в парламенте должно начаться 24 января на совместном заседании обеих палат с участием губернаторов и делегатов от областей. Согласно принятой практике, в ходе тайного голосования его участники пишут имя претендента, формально в президенты никто не баллотируется. Для избрания необходимо получить квалифицированное большинство голосов (две трети) в первых трех турах голосования, начиная с четвертого тура голосования достаточно заручиться абсолютным большинством (более 50%).

Как правило, избрание президента, который получает такую обширную поддержку, является результатом договоренностей разных политических партий, поскольку в итальянском парламенте практически не было прецедентов устойчивого большинства, а правительство работает на основе поддержки коалиций.

Вероятные претенденты

В данный момент правящая коалиция, на которую опирается правительство Марио Драги, включает обычно оппозиционные друг другу партии, поскольку была создана для преодоления кризиса. Правый центр в ней представлен "Лигой" и партией Берлускони "Вперед, Италия". Находясь в оппозиции, к правоцентристскому крылу относится партия Джорджи Мелони "Братья Италии". Однако голосов всех сторонников правых в обеих палатах может не хватить для избрания Берлускони в президенты.

Известно, что 85-летний политик, ныне евродепутат, хотел бы завершить свою карьеру на посту президента. Однако его кандидатуру категорически не принимают две другие правящие партии - Демократическая и "Движение "5 звезд", которые на протяжении всей своей политической истории осуждали и боролись с "берлусконизмом".

Нынешний 80-летний глава государства Серджо Маттарелла неоднократно публично отклонял предложения переизбраться, как его предшественник Джорджо Наполитано, на второй срок. Очевидным претендентом на пост президента называют нынешнего премьер-министра Марио Драги. Его кандидатура устраивает всех, но многие предпочитают, чтобы в поворотный момент для страны на волне нового всплеска пандемии и при задаче грамотно воспользоваться европейскими фондами для восстановления экономики он оставался во главе правительства. Кроме того, уход Драги в президентский дворец поставил бы под сомнение правомерность сохранения нынешней коалиции, что неизбежно ведет к необходимости проведения новых досрочных парламентских выборов.

Как правило, президентом республики становится уважаемый заслуженный деятель. Президент республики, избираемый на семилетний срок, исполняет обычно представительскую функцию, выступает гарантом конституции и национального единства. В случае возникновения правительственного кризиса он принимает решения о путях выхода из него, включая роспуск парламента объявление досрочных выборов.

В СМИ в качестве возможных претендентов в президенты называются до двух десятков политиков. В частности, среди них бывший премьер-министр и ныне еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, бессменный парламентарий, бывший соратник Берлускони Пьерфердинандо Казини, а также бывший министр иностранных дел Италии в правительстве Берлускони Франко Фраттини. Многие ратуют за избрание президентом женщины. И наиболее вероятной кандидатурой называют нынешнего министра юстиции Марту Картабью.