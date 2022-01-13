Министр ВС Франции: Париж и Берлин едины в подходе к урегулированию ситуации на Украине

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Париж и Берлин выступают с единых позиций в подходе к урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, отвечая на вопрос, намерена ли французская сторона учитывать ситуацию вокруг Украины при подходе к теме "Северного потока - 2".

"Париж уже по теме "Северного потока - 2" сказал все, что хотел сказать. Сейчас мы рассматриваем вопросы обороны и безопасности и делаем это с единых позиций, как между участниками ЕС, так и между Францией и Германией", - сказала Парли по итогам неформальной встречи глав оборонных ведомств ЕС во французском Бресте. "Мы являемся участниками "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина - прим. ТАСС), мы стремимся его активизировать в этот период острой напряженности", - отметила министр.

Она подчеркнула, что "приоритетом сейчас должна быть координация позиций ЕС и защита интересов и безопасности европейцев".