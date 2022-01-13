В Армении заявили, что ожидают установления дипотношений с Турцией и открытия границ

ЕРЕВАН, 13 января. /ТАСС/. Армения ожидает от Турции установления дипломатических отношений и открытия границ в результате диалога с участием специальных представителей двух стран. Как в четверг сообщило агентство Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Ожидания Армении от этого диалога, по сути, такие же, как и с начала 1990-х годов. Ожидаем, что в результате процесса будут установлены дипломатические отношения между Арменией и Турцией, будет открыта граница между двумя странами, которая была в одностороннем порядке закрыта Турцией в начале 90-х годов", - отметил он.

По словам Унаняна, Армения всегда заявляла, что готова нормализовать отношения с Турцией без предварительных условий. "Как мы уже отмечали, в наших контактах с международными партнерами мы неоднократно подчеркивали необходимость соблюдения принципа "без предварительных условий". На наш взгляд, турецкое правительство также разделяет подход по началу диалога без предварительных условий", - добавил он.

Пресс-секретарь МИД Армении также уточнил, что первая встреча специальных представителей Армении и Турции по установлению диалога между двумя странами, которая запланирована на 14 января в Москве, будет носить ознакомительный характер. "Не стоит ожидать, что в результате одной только встречи можно будет добиться ощутимых результатов, однако будет дан старт процессу", - отметил он.

На должность спецпредставителя Анкара назначила бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча, а Ереван - заместителя председателя парламента Рубена Рубиняна.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.