Глава Евросовета: ЕС будет реагировать решительно в случае ухудшения на востоке Украины

ПРАГА, 13 января. /ТАСС/. Евросоюз будет активно и решительно реагировать на возможное ухудшение ситуации на востоке Украины. Об этом заявил в четверг журналистам находящийся здесь с визитом председатель Евросовета Шарль Мишель.

"В случае военной интервенции [РФ на Украине] мы (Евросоюз - прим. ТАСС) реагировали бы очень активно и решительно, - отметил Мишель. - Мы уверены, что можно найти решение [создавшейся напряженной ситуации] дипломатическим и политическим путем так, чтобы мы восстановили стабильность и безопасность [на востоке Украины]. Подчеркиваю, что мы полностью готовы [поддерживать процесс урегулирования]. Мы очень внимательно следим за происходящим [на востоке Украины]".

Глава Евросовета подчеркнул, что ЕС поддерживает минские соглашения. "ЕС очень активен [в процессе урегулирования на востоке Украины], работая через посредничество Франции и Германии в "нормандском формате". ЕС старается добиться реализация минских соглашений", - сказал он.