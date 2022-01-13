Глава МИД Франции намерен обсудить на встрече в Бресте отношения с Россией и Украиной

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан намерен обсудить с коллегами по ЕС на проходящей 13-14 января во французском Бресте неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза отношения с Россией и Украиной. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Эта встреча позволит работать над центральными для европейцев и их будущего темами: это наши отношения с Украиной и Россией, построение более сбалансированных отношений с Китаем, восстановление партнерства между ЕС и Африканским союзом", - написал Ле Дриан.

"Вместе с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли мы хотели организовать переговоры между министрами иностранных дел и обороны 27 стран. Столкнувшись с угрозами безопасности ЕС, мы выстраиваем общий курс, который укрепит наш коллективный суверенитет", - подчеркнул глава МИД.

Ранее в четверг неформальную встречу в Бресте провели министры обороны стран ЕС. На ней, в частности, обсуждалось обеспечение безопасности космических спутников.