США заявили о готовности к серьезным обсуждениям в ОБСЕ по евробезопасности

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты выразили готовность вести серьезные обсуждения по российским предложениям о евробезопасности в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Соответствующее сообщение опубликовала в четверг миссия США при ОБСЕ в Twitter.

"Мы ведем дискуссию в рамках двустороннего российско-американского диалога по стратегической стабильности и Совета Россия - НАТО. Мы готовы начать консультации здесь, в ОБСЕ. Мы готовы к серьезным обсуждениям, даже когда мы видим последние действия России на Украине", - утверждает дипмиссия.

Она также "приветствовала предложение использовать ОБСЕ в качестве площадки для оживления дискуссии по вопросам европейской безопасности". "Мы рассматриваем неспровоцированные действия России в отношении Украины как непосредственный и неотложный вызов миру и безопасности в регионе ОБСЕ", - заявили в американском представительстве.

В свою очередь постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер призвал в Twitter "отвергнуть шантаж". "Позвольте мне также прояснить кое-что: готовясь к открытому диалогу о том, как укрепить безопасность на благо всех, мы должны решительно отвергнуть шантаж и никогда не допускать, чтобы агрессия и угрозы были вознаграждены", - написал он.

Состоявшееся в среду заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе стало вторым этапом консультаций России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап - переговоры России и США - прошел в Женеве 10 января, третий этап - переговоры в рамках ОБСЕ в Вене.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность нормандскому формату и vинским соглашениям.