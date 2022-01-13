Укроборонпром начинает проверку из-за остановки оборонного завода "Искра"

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Руководство Укроборонпрома начинает служебную проверку из-за остановки ведущего в стране разработчика и производителя наземной радиолокационной техники запорожского предприятия "Научно-производственный комплекс "Искра", входящего в состав концерна. Ранее информагентство ОПК сообщило со ссылкой на представителя "Искры", что завод остановился из-за отказа Минобороны от всех заказов.

"Руководством Укроборонпрома принято решение провести служебную проверку по ситуации вокруг казенного предприятия "НПК "Искра", относительно которой распространяется информация в СМИ", - говорится в заявлении, появившемся в четверг на сайте концерна. В заявлении говорится, что "Искра" является стратегическим для экономики и безопасности государства предприятием и, согласно действующему законодательству, не может прекратить свою деятельность.

"Министерство обороны Украины не отказывалось от продукции "Искра". В настоящее время существует задержка с выполнением одного из контрактов по заказу Минобороны, все обстоятельства которой и призвана установить проверка", - заявили в ведомстве.

По данным украинских СМИ, в Минобороны утверждают, что сотрудничали с "Искрой" с 2021 года по четырем контрактам и по одному из них предприятие не выполнило обязательства вовремя, из-за чего возникла дебиторская задолженность в размере более 58 млн гривен ($1,8 млн). В ответ Минобороны решило прекратить финансирование. Авансирование обещают восстановить после погашения "Искрой" долга или по решению суда. Предприятие уже обратилось в суд с соответствующим иском.

Ранее в четверг информагентство ОПК со ссылкой на представителя завода сообщило, что "причиной остановки работы (завода "Искра" - прим. ТАСС) является отказ Министерства обороны от всех заказов, в том числе на два очень весомых изделия, которые создавались в интересах Вооруженных сил Украины". "При этом прекращаются и опытно-конструкторские работы", - говорится в сообщении ОПК.

"Искра" является ведущим украинским предприятием по разработке, созданию, обслуживанию и модернизации современных радиолокационных станций разных типов, средств радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки. Как отмечает издание Defense Express, за последние четыре года "Искра" создала образцов новой техники в два раза больше, чем за все предыдущие годы независимости Украины. При этом 90% заказов приходится на Минобороны. Именно "Искра" занимается модернизацией основных обзорных станций Воздушных сил ВС Украины 36Д6, серийно производит новые контрбатарейные радары "Зоопарк-3" и станции РЭБ "Мандат", завершило госиспытания новейшего радара "Феникс". "Искра" должна стать соисполнителем в радарной части при создании новых украинских зенитно-ракетных комплексов средней и большой дальности от КБ "Луч" и КБ "Южное".