Глава Минобороны Словакии призвал к продолжению диалога НАТО с РФ по Украине

ПРАГА, 13 января. /ТАСС/. Министр обороны Словакии Ярослав Надь призвал в четверг к продолжению диалога между НАТО и Россией по урегулированию ситуации вокруг Украины. Слова политика, принимающего во французском городе Брест участие во встрече глав министерств обороны стран Североатлантического альянса, привел сайт братиславской газеты "Правда".

"В первую очередь мы [министры НАТО] повторяем то, что необходим конструктивный диалог с Россией. Только он является единственной <...> возможностью провести деэскалацию ситуации [на востоке Украины]", - отметил Надь.

Он подчеркнул, что страны НАТО выражают поддержку "независимости, суверенитету и территориальной целостности" Украины. "Нет сомнений, что любая агрессия по отношению к Украине имела бы гигантские негативные последствия и привела бы к большому ущербу", - добавил Надь.

В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. Оно стало вторым этапом консультаций России и государств Запада по российским предложениям о евробезопасности. Первый этап - переговоры России и США - прошел в Женеве 10 января, третий этап - переговоры в рамках ОБСЕ в Вене.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.