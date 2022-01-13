Блинкен: США готовятся усилить военную поддержку Украины в случае эскалации напряженности

НЬЮ-ЙОРК, 13 января. /ТАСС/. США готовятся ввести санкции и усилить военную поддержку Украины в случае эскалации напряженности. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг в эфире телеканала MSNBC .

"Страны Группы семи, ведущие демократические экономики мира, заявили о серьезных последствиях, этой же позиции придерживаются Евросоюз и НАТО. Вместе мы введем очень весомые финансовые, экономические санкции и примем меры, которые не принимали ранее", - указал Блинкен, отвечая на вопрос о том, какие меры США примут в отношении РФ в случае обострения ситуации вокруг Украины. "В то же время мы рассчитываем в случае необходимости еще больше усилить оборонные возможности Украины, а также НАТО", - подчеркнул госсекретарь США.

Ранее группа американских законодателей из числа демократов во главе с Робертом Менендесом внесла в Сенат Конгресса США законопроект о рестрикциях в отношении России на случай эскалации напряженности вокруг Украины. Он предполагает в том числе введение санкций против президента РФ Владимира Путина, премьер-министра, глав МИД, Минобороны, начальника Генштаба ВС России и других представителей военного руководства. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть газопровод "Северный поток - 2".

Сенаторы также считают, что власти США в случае эскалации напряженности должны в 2022 финансовом году выделить $500 млн Украине "в качестве дополнительных чрезвычайных ассигнований", чтобы помочь стране "удовлетворить потребности в сфере обороны". Белый дом ранее заявил о своей поддержке данного законопроекта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке страны силовым путем.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.