Постпред США назвал главным итогом встречи в ОБСЕ запуск диалога по безопасности в Европе

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Запуск диалога по европейской безопасности стал главным результатом заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, никто не ожидал достижения соглашения. Об этом заявил на онлайн-брифинге для журналистов постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

"Сегодня было первое заседание Постоянного совета в 2022 году. Обычно такие встречи посвящены тому, что председатель <...> представляет приоритеты на этот год. Это то, что сделал [министр иностранных дел Польши Збигнев] Рау. Значительным элементом его обращения было предложение о запуске или активизации диалога по европейской безопасности. <...> Мы собираемся запустить новый процесс, в рамках которого будут обсуждаться вопросы европейской безопасности. Основные опасения всех стран, находящихся за столом переговоров. <...> Это [обсуждение подобных вопросов] длительный процесс. <...> Это [обычно] комплексные, технические переговоры, которые требуют времени", - сказал он.

"Не было ожиданий, что сегодня будет достигнуто какое-то соглашение. Сегодня начало процесса или объявление о его скором начале. И, как я заявил ранее, мы надеемся на открытый и искренний диалог, но мы проверим, действительно ли РФ готова к взаимодействию", - добавил Карпентер.

Карпентер заявил, что США не намерены обсуждать с Россией предложения, в которых усматривают противоречия с Хельсинкским заключительным актом, Уставом ООН и Парижской хартией.

"Мы открыты к подлинному диалогу на высоком уровне. <...> Но мы не собираемся заново вести переговоры по ключевым принципам, менять ключевые элементы Хельсинкского заключительного акта, Устава ООН или Парижской Хартии, - сказал он по итогам прошедшего в Вене заседания Постоянного совета ОБСЕ. - Это ключевые принципы международной системы, это не подлежит переговорам".

Карпентер ожидает, что по линии ОБСЕ продолжится обсуждение вопросов европейской безопасности.

"Я ожидаю, что здесь, в ОБСЕ, будут дальнейшие консультации. Как я заявил ранее, думаю, это важная площадка, где каждое государство-участник может <...> выразить обеспокоенность относительно безопасности. Мы выслушаем всех, все могут сообщить о том, что они воспринимают как угрозу", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, продолжится ли, по его мнению, обсуждение предложений России по безопасности по линии ОБСЕ. Карпентер выступил по итогам прошедшего в Вене заседания Постоянного совета ОБСЕ.

Первое в 2022 году закрытое заседание Постоянного совета ОБСЕ под польским председательством прошло в четверг в Вене. Польша с 1 января переняла председательство в ОБСЕ от Швеции.