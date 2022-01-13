Суд в Абхазии арестовал двоих задержанных по делу о массовых беспорядках в декабре

СУХУМ, 13 января. /ТАСС/. Сухумский городской суд принял решения по Баграту Сурмаве и Анрику Инапшбе, задержанным по уголовному делу по факту организации и участия в массовых беспорядках после несанкционированного митинга оппозиционного "Народно-патриотического союза Абхазии" в декабре 2021 года. Сурмаву взяли под стражу на 20 дней, Инапшбу - на месяц, говорится в постановлениях Сухумского городского суда.

Ранее сообщалось, что по делу об участии в массовых беспорядках прокуратура задержала 8 января пятерых граждан республики. 11 января по троим из них были избраны меры пресечения: Аслан Тания арестован на 15 суток, Батал Цвижба - на полтора месяца, Рамаз Джопуа отправлен под домашний арест до 22 марта.

"В отношении Сурмавы избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на 20 дней с момента задержания - то есть до 28 января. В отношении Инапшбы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на месяц - до 8 февраля", - говорится в постановлениях Сухумского городского суда.

После оглашения постановления арестованного Инапшбу увезли в больницу, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

По предварительной информации, Инапшба, являющийся помощником депутата парламента Гиви Кварчии, проглотил гвозди. Подозреваемого доставили в военный госпиталь Минобороны Абхазии, где имеется специализированная палата для больных заключенных. Пока о состоянии никаких подробностей не сообщают, к машине МВД, на которой его увезли в больницу, из зала Сухумского городского суда, расположенного на втором этаже, Инапшба дошел сам без посторонней помощи. В ходе судебного заседания адвокаты предоставили материалы о хронических заболеваниях Инапшбы, который полгода назад также переболел коронавирусом.

Ранее сообщалось, что 11 января из-за плохого состояния здоровья Инапшбы в зал суда была вызвана скорая помощь, заседание отложили на два дня. По данным МВД, в изоляторе временного содержания ему была оказана медицинская помощь, проведены ультразвуковое исследование и электрокардиограмма.

Обращение оппозиции

После инцидента с арестованным Инапшбой в зале суда, председатель оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба написал на имя прокурора Сухума Алхаса Агумавы заявление, в котором просит задержать и его в качестве участника акции протеста 21 декабря 2021 года, проходившего на площади перед Абхазским государственным драматическим театром.

В прокуратуре ТАСС подтвердили, что заявление от Ардзинбы поступило, но воздержались от комментариев. "Пока разбираемся", - сказал сотрудник прокуратуры.

Вместе с тем, как сообщили ТАСС в МВД, в республиканской больнице арестованному Инапшбе сделали рентген, который показал наличие в его желудке инородного тела. "Несмотря на то, что врачи не рекомендовали госпитализацию, арестованного доставили в военный госпиталь Минобороны Абхазии и поместили в специализированную палату", - сказали в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в госпитале, Инапшба доставлен "с инородным телом в желудочно-кишечном тракте, находится под наблюдением врачей, опасности для жизни нет".