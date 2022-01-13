Румыния на консультациях в рамках НАТО и ОБСЕ отвергла предложения России

БУХАРЕСТ, 13 января. /ТАСС/. Румыния на прошедших на этой неделе консультациях в рамках Совета Россия - НАТО и ОБСЕ отвергла предложения Москвы, касающиеся гарантий безопасности. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску перед неформальной встречей глав МИД ЕС во французском Бресте.

"Мы отвергли выдвинутые Россией предложения, которые были посчитаны неприемлемыми, и подтвердили ценности и основы НАТО, - сказал он. - Цель этих встреч состояла в том, чтобы найти пути к деэскалации, а также найти пути и средства для повышения безопасности в этом регионе и в Европе в целом. И сейчас мяч на стороне России".

"Румыния высказала свою принципиальную позицию о том, что нынешнюю архитектуру безопасности Европы следует сохранить", - добавил Ауреску.

По его словам, участники неформальной встречи в Бресте обсудят, "что ЕС может сделать для содействия деэскалации" ситуации вокруг Украины. "Думаю, что ЕС может продвинуться вперед в планировании новых санкций [в отношении России], которые будут приняты в случае необходимости, потому что я думаю, что возможность принятия новых санкций представляет собой вклад ЕС в сдерживание России от дальнейших агрессивных действий", - сообщил он.

Ауреску отметил также необходимость дальнейшей поддержки Украины и других стран программы ЕС "Восточное партнерство", а также более активного участия Евросоюза в разрешении затянувшихся конфликтов в этом регионе.

В Киеве и на Западе периодически заявляют о якобы существующей военной угрозе со стороны России. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не собирается нападать на кого бы то ни было, а так называемая "российская угроза" является выдумкой. По его словам, подобные обвинения в адрес России преследуют цель получения определенных преференций, что очевидно для всех. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о появляющейся в западных СМИ информации о "планах РФ по вторжению на территорию Украины", назвал эти сообщения пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должны вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозы.