Британия ввела санкции против россиян Ковтуна и Лугового в рамках "поправки Магнитского"

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Великобритания включила граждан РФ Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового в санкционный список, принятый в рамках действующей "поправки Магнитского" к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег. Об этом говорится в официальном документе, распространенном в четверг на сайте правительственной информации.

Британские власти считают Лугового и Ковтуна исполнителями убийства экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году. В обновленном 13 января санкционном списке утверждается, что указанные лица "возможно, действовали под руководством ФСБ РФ", а их действия называются "серьезным нарушением права на жизнь". Луговому и Ковтуну запрещен въезд на территорию Соединенного Королевства, а все их активы, если они будут найдены в британских банках, подлежат заморозке.

Аналогичные санкции против Лугового и Ковтуна действовали еще с 2016 года, когда был опубликован доклад по итогам так называемого открытого расследования о причинах смерти Литвиненко. С сегодняшнего же дня они будут вписаны в список, подразумевающий новый санкционный режим, начавший действовать в 2020 году после выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Так называемая поправка Магнитского соответствует принятому в США одноименному закону и позволяет Лондону замораживать активы и запрещать выдачу виз иностранцам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека. "Акт Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти аудитора фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского в отделении интенсивной терапии больницы СИЗО "Матросская Тишина" 16 ноября 2009 года. Международный финансист, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер считается главным инициатором принятия этого закона. Впоследствии "законы Магнитского" были приняты также в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, а соответствующие законопроекты рассматриваются еще в нескольких странах.

Россия расценила "акт Магнитского" как вмешательство в ее внутренние дела. МИД РФ назвал документ недружественным и провокационным.

Об отравлении Литвиненко

Получивший убежище в Великобритании Александр Литвиненко умер в Лондоне 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием, но обстоятельства его смерти до сих пор не установлены и вызывают споры. Юристы вдовы покойного признали, что на момент смерти он уже несколько лет за деньги работал на спецслужбы Великобритании (внешняя разведка МИ-6) и Испании. Незадолго до смерти он стал британским подданным.

После публикации результатов открытого расследования в Москве обратили внимание на то, что действия Лондона имеют политическую подоплеку. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, у России "не было оснований ожидать", что итоговый доклад окажется объективным и беспристрастным.

Ковтун тогда заявил, что выводы открытого расследования "по делу Литвиненко" основаны на фальсифицированных доказательствах и были вполне ожидаемы, а Луговой сказал, что власти Великобритании используют "полониевый скандал" для достижения политических целей.