Суд Ирака приостановил деятельность руководства парламента по иску о его незаконности

КАИР, 13 января. /ТАСС/. Федеральный Верховный суд Ирака приостановил в четверг деятельность президиума Совета представителей (парламента) страны на основании поданного иска о его незаконности. Об этом сообщил информационный портал Shafaq news.

Судья удовлетворил иск двух независимых депутатов Басема Хашана и Махмуда Дауда, которые подали жалобу на "несоответствие конституционным нормам" проведения первой сессии и процедуры избрания спикера парламента и его заместителей.

Как прокомментировал решение суда иракский юрист, эксперт по правовым вопросам Мухаммед ас-Саади, по сути, "судебное решение о временном прекращении работы президиума влечет за собой прекращение работы парламента". "Парламент не может проводить заседания и принимать решения, в том числе избирать президента республики, пока не будет отменено постановление Верховного суда, - сказал он. - При этом в вердикте не обозначены конкретные сроки, а значит, это может затянуться на неделю, месяц и более".

На своем первом после прошедших в октябре прошлого года парламентских выборов заседании 9 января депутаты избрали спикером председателя парламента Ирака прошлого созыва Мухаммеда аль-Халбуси. Его заместителями стали лидер садристского движения Хаким аз-Замили и представитель Демократической партии Курдистана Шахван Абдалла. Первая сессия прошла в крайне напряженной обстановке: долгожданное заседание было прервано из-за вспыхнувшего конфликта между депутатами. Спор между шиитским блоком влиятельного имама Муктады ас-Садра и шиитским Координационным объединением о том, кто из них является крупнейшей фракцией, перерос в острую перепалку, закончившуюся хаосом и столпотворением. Возглавлявшему заседание старейшему депутату 73-летнему Махмуду аль-Машхадани стало плохо, и он был срочно госпитализирован. В этой ситуации второй старейший по возрасту депутат отказался проводить заседание, и оно было отложено для дальнейших консультаций, однако уже через несколько часов голосование все-таки состоялось.

Избрание президента Ирака

В настоящее время на повестке дня стоит главный вопрос - избрание президента Ирака. Действующий глава государства Бархам Салех вновь выдвинул свою кандидатуру, ее поддержал Патриотический союз Курдистана. Свою кандидатуру в лице экс-главы МИД и Минфина Ирака Хошияра Зибари выдвинула Демократическая партия Курдистана.

Парламент объявил о начале регистрации претендентов на высший государственный пост 11 января, на это отводится два дня - до вечера четверга. После этого парламент должен назначить дату заседания для утверждения главы государства. Согласно закону от 2012 года, срок ограничивается месяцем с момента проведения первой парламентской сессии.

После свержения прежнего режима в Ираке в 2003 году должность спикера парламента была отведена суннитам, премьерами назначаются шииты, а пост президента республики занимают курды. Последний избирается сроком на четыре года и может быть переизбран еще один раз. Он имеет от одного до трех вице-президентов. Сроки полномочий главы государства и его заместителей завершаются одновременно с окончанием срока полномочий парламента.