Шведские военные начали патрулирование гаваней Готланда из-за "активности" России

СТОКГОЛЬМ, 13 января. /ТАСС/. Шведские военные приступили к патрулированию аэропорта Висбю, а также порта и других гаваней Готланда, стратегического острова в Балтийском море. Об этом в четверг сообщает телеканал SVT.

"С сегодняшнего дня мы будем на виду в большей степени, присутствуя на важных стратегических объектах гражданского назначения", - рассказал пресс-секретарь расквартированного на Готланде полка Томас Энгсхаммар.

По его утверждениям, усиленные меры безопасности связаны с наличием "угрозы Украине со стороны Вооруженных сил России и ужесточением ее риторики в отношении НАТО". "Мы видим растущую активность в непосредственной близости от Швеции, - приводит далее SVT слова Энгсхаммара. - Аэропорт и гавани имеют большое значение для жизни Готланда. И важно продемонстрировать как готландцам, так и остальным странам, что мы обеспечиваем активную защиту в соответствии с текущей ситуацией".

Между тем вероятность нападения на Швецию в руководстве вооруженных сил оценивают как низкую, но при этом считают, что расквартированные на Готланде военные части должны находиться в состоянии боеготовности. "Таким образом мы обеспечиваем себе свободу действий", - прокомментировал Энгсхаммар.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.