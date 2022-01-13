Полиция Лондона отказалась расследовать участие Джонсона в вечеринке в разгар карантина

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Лондонская полиция не станет проводить расследование по поводу возможного нарушения коронавирусных ограничений премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Об этом Скотленд-Ярд сообщил в четверг в Twitter , изложив причины, по которым его сотрудники воздержатся от изучения обстоятельств участия Джонсона в вечеринке, состоявшейся в его резиденции в мае 2020 года, когда в стране действовали жесткие ограничительные меры.

"В соответствии с действующими в полиции правилами, сотрудники обычно не расследуют нарушения коронавирусных нормативов, когда о них сообщается спустя много времени после того, как они могли произойти", - отметили в Скотленд-Ярде. Там добавили, что основная задача сотрудников полиции во время действия карантинов заключалась в объяснении действующих правил нарушителям, побуждении их соблюдать правила и лишь в последнюю очередь - в привлечении их к ответственности.

Вместе с тем в полиции заметили, что находятся в тесном контакте с секретариатом кабинета министров, который начал собственную проверку инцидента. "Если эта проверка покажет, что поведение [участников вечеринки], возможно, представляет собой уголовное преступление, оно будет передано службе столичной полиции для дальнейшего рассмотрения", - отмечается в заявлении.

В понедельник вечером телеканал ITV опубликовал письмо с приглашением на вечеринку, которое около 100 человек получили от помощника Джонсона Мартина Рейнолдса в мае 2020 года, когда в Великобритании продолжал действовать первый общенациональный карантин. Получателям письма предлагалось "воспользоваться прекрасной погодой и собраться за бокалом" в саду на территории Даунинг-стрит, 10 при соблюдении социальной дистанции. По данным СМИ, которые ссылаются на очевидцев, вечеринку посетили 30 человек, включая самого главу правительства и его будущую супругу, хотя подобные собрания были тогда строго запрещены.

В среду Джонсон, выступая в парламенте, признался, что посещал это мероприятие, и принес извинения. Как пояснил премьер, он полагал, что это было "рабочее мероприятие". Представители Лейбористской партии и Шотландской национальной партии не удовлетворились ответом Джонсона и призвали его подать в отставку.

На фоне скандала рейтинг одобрения деятельности премьера опустился до рекордно низких показателей за все время его нахождения на посту главы правительства. По данным социологического института YouGov, более половины британцев выступают за его отставку. Как отметили политические обозреватели, отставка Джонсона выглядит все более реальным вариантом развития событий в условиях растущего недовольства однопартийцев деятельностью премьера.