Минобороны Украины заключило контракт на ремонт флагмана ВМС "Гетман Сагайдачный"

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Государственный концерн Украины "Укроборонпром", объединяющий предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, сообщил о заключении контракта министерством обороны на проведение ремонта и модернизацию флагмана Военно-морских сил Украины - противолодочного фрегата "Гетман Сагайдачный". Об этом концерн в четверг проинформировал на своем официальном сайте.

"Государственное предприятие "Опытно-проектный центр кораблестроения", входящее в состав ГК "Укроборонпром", заключило с Министерством обороны Украины государственный контракт на проведение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный", который является флагманом Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении. При этом уточняется, что контракт заключен в конце 2021 года.

"Укроборонпром" проинформировал, что работы на фрегате будут проходить в несколько этапов - от общей оценки технического состояния корабля до непосредственного его ремонта и модернизации. "Работы подобного объема и сложности для кораблей такого класса не выполняло ни одно предприятие за весь период независимости Украины. Именно поэтому для успешной реализации проекта "Опытно проектный центр кораблестроения" кооперируется с другими украинскими предприятиями - лидерами оборонно-промышленного комплекса и судостроения страны", - сообщил директор - генеральный конструктор "Опытно-проектного центра кораблестроения" Вадим Борисов, слова которого приводятся на сайте.

Ранее в Минобороны Украины сообщали, что модернизация "Гетмана Сагайдачного" будет включать в том числе замену радиоэлектроники, бортовых систем, системы управления огнем, связи, ремонт главной энергетической установки. Планируется также подготовка его экипажа к участию в операции НАТО "Морской охранник".

"Гетман Сагайдачный" - сторожевой корабль советского проекта 11351 "Нерей", но без ударного ракетного комплекса. Полное водоизмещение составляет 3 650 тонн. Закладывался как "Киров", построен в Керчи и спущен на воду в недостроенном состоянии весной 1992 года. В июне перешел в состав ВМС Украины, вступив в строй в апреле 1993 года. В соответствии с международными нормами переклассифицирован во фрегат. В середине декабря 2021 года командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа сообщил, что "Гетман Сагайдачный" планируется вывести из состава ВМС в 2031 году. Его сменит корвет "Владимир Великий", который предлагается достроить и переклассифицировать во фрегат.