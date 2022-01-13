Конгрессмены США приняли законопроект о реформе избирательного права

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг внесенный демократами законопроект о реформировании избирательского права в стране, однако у него практически нет шансов на одобрение сенаторами. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

Указанная инициатива, как заявляют демократы, призвана защитить право американцев на свободное волеизъявление. В ряде американских штатов, где у власти республиканцы, в прошлом году ужесточили правила, касающиеся контроля при проведении голосования, в том числе по почте. Республиканцы объяснили это необходимостью предотвращения фальсификаций на выборах. Демократы заявляют, что данные шаги их оппоненты осуществляют, чтобы затруднить голосование для определенных категорий граждан. Законопроект, о котором идет речь, в частности, направлен на противодействие этим мерам.

Демократам в Палате представителей Конгресса США удалось обеспечить принятие указанной инициативы по упрощенной процедуре путем ее включения в другой законопроект, несмотря на противодействие со стороны республиканцев. Далее документ должны рассмотреть в Сенате. Как отмечает издание, вероятность одобрения инициативы в верхней палате Конгресса крайне низкая, поскольку против нее решительно выступают республиканцы.

В публикации также констатируется, что шансы на принятие законопроекта еще более снизились из-за позиции сенатора-демократа Кирстен Синема (от штата Аризона). Она в четверг заявила, что не поддержит усилия ее однопартийцев по изменению правил ведения дебатов в верхней палате Конгресса США с целью избежания их намеренного затягивания на бесконечно долгое время. Синема подчеркнула, что данные изменения усугубили бы разногласия между двумя системообразующими партиями США.

Речь идет о приеме, связанном с захватом парламентской трибуны с целью не допустить принятия какого-то законопроекта. Эта практика получила в американском политическом лексиконе название "флибустьерство". Иногда одной угрозы подобной обструкции достаточно, чтобы снять вопрос с повестки дня.

Расстановка сил в Сенате

Представители обеих партий контролируют равное количество мест в Сенате - по 50. Однако поскольку пост вице-президента занимает демократ Камала Харрис, у ее однопартийцев автоматически появляется преимущество. Вице-президент США является председателем Сената и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну.

Для прекращения дебатов по какой-либо инициативе требуются голоса 60 сенаторов из 100. Демократы же ранее предлагали принятие решений простым большинством, что лишало бы меньшинство возможности использовать тактику флибустьерства. Республиканцы выступают против этого, указывая на необходимость сохранения политических традиций.

Сенаторы-республиканцы ранее блокировали рассмотрение инициатив демократов о реформе некоторых положений американской избирательной системы.