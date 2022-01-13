Депутат Рады, встречавшийся с Лукашенко, намерен баллотироваться в президенты Украины

МИНСК, 13 января. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Евгений Шевченко, исключенный из парламентской фракции партии "Слуга народа" после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, готов участвовать в выборах президента Украины в 2024 году. Об этом парламентарий заявил в четверг в интервью телеканалу ОНТ.

"Я же понимаю, что нашу страну нужно спасать. Сказать, что у меня уже есть готовые планы (стать президентом Украины - прим. ТАСС), я так не скажу. Желание… Даже не желание, а, знаете, такая необходимость", - пояснил Шевченко. "Но то, что я в последнее время вижу… Понимаю, что мне придется это сделать, - добавил депутат, имея в виду свое участие в будущих президентских выборах. - Нет другого пути, нет политика, который способен положить свою жизнь, голову, рискнуть".

"Я всегда планировал стать политическим лидером, иметь свою партию и войти своей небольшой фракцией в парламент, чтобы представлять интересы юго-востока Украины - людей, ментально близких мне, белорусов, россиян, которые считают, что все мы братья и ни в коем случае не должны враждовать друг с другом, воевать, а должны постоянно интегрироваться, дружить семьями, как было всегда", - добавил Шевченко.

В мае прошлого года он был исключен из парламентской фракции президентской партии "Слуга народа". Этому решению предшествовала встреча депутата с Лукашенко. В декабре Шевченко заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против него уголовное дело по подозрению в государственной измене, но СБУ опровергла это.

Шевченко не раз посещал Белоруссию, выступал в белорусских государственных СМИ в качестве эксперта, выражая полную поддержку Лукашенко. 20 апреля прошлого года он встретился с президентом республики в Минске и сообщил журналистам, что поддержка Киевом санкций Евросоюза против Белоруссии и экономические проблемы Украины "продиктованы западными кураторами". Руководство фракции "Слуги народа" заявило, что поездка Шевченко в Белоруссию и его встреча с Лукашенко носили частный характер и противоречат "порядку реализации внешней политики" Киева.