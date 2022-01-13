Эстонская оппозиция рассматривает вопрос о вотуме недоверия правительству

ТАЛЛИН, 13 января. /ТАСС/. Оппозиция в Эстонии рассматривает вопрос об инициировании вотума недоверия правительству из-за его экономической политики и роста цен на энергоресурсы. Об этом в четверг заявил председатель оппозиционной Консервативной народной партии Мартин Хельме.

По его словам, которые передает портал ERR, планируемый вотум недоверия является более серьезным, чем любой другой за последние годы. "Если мы думаем, что недоверие обычно выражается для демонстрации политической позиции или усиления политической позиции, то на этот раз мы говорим о возможности того, что правительство все же развалится. И причина не в том, что оппозиция набрала голоса, а в том, что сегодняшнее правительство оказалось недееспособным, и эта недееспособность очевидна со всех сторон", - сказал он.

Хельме указал, что вотумом недоверия правительству оппозиционные партии планируют заняться в начале следующей недели, однако кабмин может избежать этого, если выступит с пакетом предложений по выходу из энергетического кризиса. "На самом деле, правительство все еще несет ответственность за решение энергетического и экономического кризиса - они должны что-то предложить. Если не предложат, то должны уйти, если не уйдут сами, то надо их отозвать. Это логичный ход событий", - отметил он.

Председатель входящей в правящую коалицию Эстонии Центристской партии Юри Ратас со своей стороны в четверг заявил, что в нынешнем энергетическом кризисе нужны быстрые и четкие решения. "Центристская партия твердо придерживается того мнения, что для поддержки жителей и предпринимательства в Эстонии нужно наряду с уже имеющимися мерами поддержки обратить внимание и на дополнительные, которые помогли бы справиться с неожиданно высокими счетами не только людям с низкими доходами, но и среднему классу. Но для этого нужны политические дискуссии, в том числе между партнерами по коалиции. Когда в политике больше не ведут дискуссии, заниматься политикой невозможно", - написал он на своей странице в Facebook.

Центристская партия 11 января приняла решение предложить партнеру по коалиции - Партии реформ - компенсировать юридическим лицам 100% сетевой платы за электричество, потребителям газа - 50% суммы счета за газ, а частным потребителям - 50% платы за потребление электричества. В качестве долгосрочных мер поддержки центристы предложили компенсировать частным потребителям 20% платы за установку солнечных панелей, а также повысить темпы строительства ветряных парков.

Премьер-министр Эстонии, лидер Партии реформ Кая Каллас заявила, что Центристская партия подрывает доверие в правительстве, предъявляя публично свои требования по борьбе с энергетическим кризисом.