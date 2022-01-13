Зеленский сообщил, что обсудил с Джонсоном ситуацию с безопасностью вокруг Украины

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Украинский лидер сообщил, что они обменялись мнениями "о возможных шагах по деэскалации".

"Провел плодотворный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины", - написал Зеленский в Twitter в четверг.

По его словам, в ходе разговора они обсудили пути достижения мира на Украине. "Обменялись мнениями о возможных шагах по деэскалации. Прилагаем общие усилия для достижения мира", - сообщил президент, вновь поблагодарив премьер-министра Великобритании за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Великобритания является одним из крупнейших инвесторов Украины. В 2020 году она стала второй после Швейцарии страной по объемам прямых иностранных инвестиций в украинскую экономику. В октябре 2020 года стороны подписали меморандум об укреплении сотрудничества в военной и военно-технической сферах на £1,25 млн. В июне 2021 года стороны договорились о морском партнерстве. В октябре Украина сообщила, что с помощью Великобритании начала строительство двух новых военно-морских баз. Киев рассчитывает получить от Лондона два противоминных корабля. В ноябре 2021 года стороны подписали соглашение о кредите для поддержки украинского флота на £1,7 млрд (около $2,3 млрд). Украина, в частности, должна будет до конца 2024 года заключить с британскими компаниями все контракты, необходимые для реализации проекта по укреплению военного потенциала ВМС. А 8 декабря 2021 года стало известно, что Великобритания дополнительно выделит £1 млрд на поддержку Украины.