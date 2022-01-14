Прокуратура отказалась задерживать лидеров оппозиции за организацию митинга в Сухуме

СУХУМ, 14 января. /ТАСС/. Прокуратура Сухума отказалась задерживать лидеров оппозиции, которые в знак протеста против ареста пятерых оппозиционеров попросили задержать их за организацию и участие в митинге 21 декабря, обратившись с официальными заявлениями. Об этом ТАСС сообщил один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба, который первым пришел в прокуратуру с заявлением.

Примеру Ардзинбы последовали еще девять оппозиционных активистов, у которых следователи взяли показания.

"Прокуратура отказалась нас задерживать, потому что не находит в наших действиях и деяниях признаков преступления. Мы с этим не согласны", - сказал Ардзинба, выразив мнение, что пятеро их соратников незаконно арестованы.

Прокуратура Сухума пока не прокомментировала это.

Ранее прокурор Сухума Алхас Агумава сообщил журналистам, что в четверг вечером зарегистрировано 10 заявлений представителей оппозиции, которые в знак протеста против ареста пятерых оппозиционеров, подозреваемых в участии в массовых беспорядках, попросили задержать их как организаторов митинга 21 декабря. Среди них и оппозиционные депутаты Гарри Кокая, Гиви Кварчия. Как сообщил Кокая оппозиционному телеграм-каналу "Республика", они не покинут здание прокуратуры, пока пятеро арестованных "не будут отпущены домой".

Об уголовном деле

Ранее сообщалось, что прокуратура Сухума возбудила 23 декабря уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти после несанкционированного митинга оппозиционного "Народно-патриотического союза Абхазии".

8 января прокуратура сообщила о задержании четверых подозреваемых в рамках предварительного расследования этого уголовного дела - Батала Цвижбы, Рамаза Джопуа, Анрика Инапшбы, Аслана Тании, а позже еще одного - Баграта Сурмавы. 11 и 13 января суд принял решения об аресте всех задержанных на сроки от 15 суток до полутора месяцев. Один из них Анрик Инапшба, арестованный на месяц, в знак протеста проглотил в четверг в зале суда гвоздь. Он госпитализирован в военный госпиталь, его жизнь вне опасности.