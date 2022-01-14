Правоохранители проверят, переходили ли полицейские в Алма-Ате на сторону протестующих

АЛМА-АТА, 14 января. /ТАСС/. Специальная межведомственная комиссия выяснит, действительно ли полицейские в Алма-Ате переходили на сторону участников беспорядков, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Азирбек.

"Сейчас проводится межведомственной следственно-оперативной группой расследование, устанавливают обстоятельства. Мы обязательно зададимся этим вопросом, были ли такие факты вообще", сказала Азирбек в ответ на вопрос, были ли факты перехода полицейских на сторону протестующих.

Она добавила, что на данный момент подобных фактов не зарегистрировано.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.