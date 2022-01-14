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Протесты в Казахстане

Военнослужащие Казахстана продолжают охранять здание департамента полиции в Алма-Ате

Укрепления полностью блокируют движение машин и пешеходов по улице у здания

АЛМА-АТА, 14 января. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Казахстана продолжают нести службу на блокпосту у здания департамента полиции Алма-Аты, которое за время беспорядков его участники 27 раз пытались взять штурмом.

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Об этом в пятницу сообщает корреспондент ТАСС.

Укрепления полностью блокируют движение машин и пешеходов по улице у здания департамента. Военнослужащие направляют людей в обход по параллельным улицам. Группа, которая несет дежурство на объекте, усилена бронетранспортером.

На самом здании пока еще видны отметины от попадания из стрелкового оружия. Мусор и следы от столкновений, которые имели место на проходящей рядом с департаментом улице, уже убраны, однако все еще можно найти отдельные пятна крови.

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