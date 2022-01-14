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Генсек НАТО не ответил, будет ли Китай назван в новой концепции альянса угрозой

Йенс Столтенберг призвал работать с Китаем над предотвращением климатических изменений

РИМ, 14 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не ответил, будет ли Китай назван в новой стратегической концепции Североатлантического альянса "стратегической угрозой". В опубликованном в пятницу в газете La Repubblica интервью он указал, что Китай будет упомянут в разрезе разных аспектов, касающихся безопасности.

"В предыдущем документе стратегической концепции от 2010 года Китай не упоминался. Но скоро он станет крупнейшей мировой экономикой, обладающей самым большим флотом и второй по масштабам оборонной структурой. Страна все больше распространяет свое влияние в Африке, пытается взять под свой контроль инфраструктуру в Европе, осваивает киберпространство и инвестирует в ядерное вооружение. Все это касается нашей безопасности", - разъяснил Столтенберг.

При этом он отметил, что деятельность Китая "дает возможность нашим экономикам". "Мы должны работать с Китаем над предотвращением климатических изменений. Каждый из этих факторов найдет отражение в стратегической концепции", - сказал генсек.

Новая стратегическая концепция НАТО должна быть принята на саммите НАТО в Мадриде в июне этого года.

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КитайСтолтенберг, Йенс
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