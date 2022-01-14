Бывший сотрудник офиса Джонсона извинился за вечеринку на Даунинг-стрит в разгар пандемии

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Бывший директор по коммуникациям премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Джеймс Слэк принес общественности извинения за вечеринку на Даунинг-стрит, 10, которую он устроил по случаю своего ухода на другую работу в апреле 2021 года, когда в стране действовали коронавирусные ограничения.

"Я хочу искренне извиниться за гнев, который вызвали [мои действия], и за причиненную боль. Это событие не должно было произойти в то время, когда оно произошло. Я глубоко сожалею и беру на себя полную ответственность за него", - говорится в распространенном в пятницу заявлении Слэка. Чиновник работал четыре года на Даунинг-стрит, в том числе еще при предшественнице нынешнего главы правительства Терезе Мэй (занимала пост с 2016 по 2019 год). Девять месяцев назад он перешел на должность заместителя главного редактора в таблоид The Sun. Как указала в пятницу газета The Daily Telegraph, вышестоящее руководство Слэка рекомендовало ему не проводить какие-либо мероприятия по случаю своего ухода, однако данный совет не был учтен.

Согласно источникам The Daily Telegraph, 16 апреля 2021 года накануне похорон супруга королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа в резиденции Джонсона состоялись две вечеринки с распитием спиртных напитков. При этом имя второго сотрудника офиса Джонсона, работавшего одним из личных фотографов премьера, не разглашается. Издание уточнило, что в какой-то момент гости двух мероприятий встретились друг с другом в саду на территории резиденции. В общей сложности на двух вечеринках присутствовали около 30 человек, которые танцевали до утра.

Газета подчеркнула, что проведение подобных мероприятий шло вразрез с действовавшими на тот момент в стране коронавирусными ограничениями. Согласно правилам, лицам, не проживающим друг с другом под одной крышей, было запрещено встречаться в закрытых помещениях. Кроме того, встречи на свежем воздухе разрешались лишь в присутствии не более чем шести человек или представителей двух домохозяйств.

Издание добавило, что сам Джонсон не принимал участие в этих вечеринках. По словам его представителя, в период с 15 по 17 апреля 2021 года премьер находился в своей загородной резиденции Чекерс. В день похорон принца Филипа на странице Джонсона в Twitter появилась фотография премьера, сделанная на территории поместья, расположенного в графстве Бакингемшир примерно в 65 км от Центрального Лондона.

Политические последствия

В последние недели британские СМИ сообщили о целой серии вечеринок, которые состоялись на Даунинг-стрит в разгар первых волн пандемии. Известно, что как минимум две из них - 15 мая и 20 мая 2020 года - посещал сам Джонсон. Как объяснил премьер, он полагал, что речь идет об исключительно "рабочем мероприятии". Тем не менее, выступая в среду в парламенте, он принес извинения всем, кого возмутило его поведение. Представители Лейбористской партии, Шотландской национальной партии и "Либеральных демократов" не удовлетворились ответом Джонсона и призвали его подать в отставку.

На фоне скандала рейтинг одобрения деятельности премьера опустился до рекордно низких показателей за все время его нахождения на посту главы правительства. По данным социологического института YouGov, более половины британцев выступают за его отставку. Как отметили политические обозреватели, уход Джонсона со своего поста выглядит все более реальным вариантом развития событий в условиях растущего недовольства однопартийцев деятельностью премьера. В настоящий момент уже пять депутатов от правящей Консервативной партии выразили недоверие Джонсону. В том случае, если их число достигнет 54, в парламенте состоится голосование по вотуму недоверия правительству.

Сам Джонсон дал понять, что желает дождаться окончания расследования произошедших инцидентов, которое ведет высокопоставленная сотрудница секретариата кабинета министров Сью Грэй. Как утверждают британские СМИ, она работает на госслужбе с 1970-х годов и пользуется уважением среди представителей различных политических течений. Эксперты не исключают, что выводы ее доклада, которые будут представлены не ранее следующей недели, могут вынудить Джонсона подать в отставку. При этом полиция Лондона отказалась проводить расследование из-за вечеринок, аргументировав это решение тем, что правоохранительные органы не изучают давние нарушения санитарных правил.