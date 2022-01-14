В Швеции премьер после дебатов в парламенте заразилась COVID-19

СТОКГОЛЬМ, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон сдала положительный тест на COVID-19. Об этом в пятницу сообщает агентство ТТ .

"Экспресс-тест премьер-министра показал положительный результат. Она следует текущим рекомендациям и будет выполнять свою работу из дома", - прокомментировал пресс-секретарь Андерссон. Премьер чувствует себя хорошо.

В четверг стало известно, что два лидера партий оказались заражены COVID-19 после первых в этом году парламентских дебатов 12 января.

Глава Партии охраны окружающей среды Пер Булунд и председатель Партии центра Анни Лёф сообщили, что сделанные ими экспресс-тесты дали положительный результат. Оба политика объявили о немедленном уходе на карантин в соответствии с действующими правилами.

Всего число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Швеции составляет 1 534 797 человек, в том числе 25 567 - за последние сутки. Со вторника было зарегистрировано 20 новых летальных исходов с подтвержденным COVID-19, общий показатель здесь достиг 15 482. 86,2% населения старше 12 лет, или 7 785 590 человек, привиты хотя бы одной дозой вакцины, двумя - 82,5%, или 7 455 886 человек. 34,5% населения старше 18 лет (2 861 926 человек) уже иммунизированы бустерной дозой.