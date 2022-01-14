Глава полиции Алма-Аты лично руководил обороной здания департамента

АЛМА-АТА, 14 января. /ТАСС/. Руководитель алма-атинского департамента полиции Канат Таймерденов лично руководил обороной здания ведомства, которое во время беспорядков в ночь на 6 января 27 раз пытались взять штурмом. Об этом сообщила журналистам официальный представитель департамента Салтанат Азирбек.

"Обороной руководил сам начальник департамента, что, кстати, подняло дух молодых сотрудников полиции", - сказала она.

По словам Азирбек, как только появилась информация о попытке прорыва, в департаменте и районных отделениях полиции ввели план "Крепость". На тот момент в здании департамента находилось порядка 100 сотрудников - оперативники, следователи и дознаватели.

Нападавшие, продолжила представитель полиции, хотели захватить оружейную комнату. Они действовали организованно, рассредоточившись на нескольких участках, выводили из строя камеры наружного наблюдения, им централизованно подвозили оружие. Она добавила, что с крыши ближайшего жилого дома штурмующих прикрывали снайперы, которых позже удалось ликвидировать. У многих преступников были гранаты и автоматическое оружие.

С 20:00 (17:00 мск) 5 января и до 5:00 (2:00 мск) 6 января полицейские отбили 27 атак, уточнила представитель департамента полиции. По информации МВД, в ходе столкновений потерь среди гражданских нет, уничтожено до 27 боевиков. Большую часть раненых нападавшие смогли забрать при отступлении. Азирбек подчеркнула, что нападавшие не выдвигали никаких требований.

Как передает корреспондент ТАСС, здание полиции серьезно пострадало от огня стрелкового оружия, разбиты окна, на фасаде множество пулевых отверстий. Также пострадали нижние этажи жилого дома напротив, около которого группировались штурмующие.