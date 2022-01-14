НАТО и Украина в ближайшие дни подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества

БРЮССЕЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс и Украина в ближайшие дни подпишут соглашение об усилении сотрудничества в сфере кибербезопасности. Об этом говорится в заявлении генсека альянса Йенса Столтенберга, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"В ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, включая доступ Украины к платформе обмена информацией НАТО о вредоносных программах", - отмечается в нем.

Столтенберг также подчеркнул, что "решительно осуждает кибератаку, совершенную на правительство Украины". "НАТО в течение многих лет тесно сотрудничала с Украиной, помогая усилить ее киберзащиту. Киберэксперты НАТО в Брюсселе обмениваются информацией со своими украинскими коллегами о текущей вредоносной кибератаке. Эксперты союзников в стране также поддерживают украинские власти на местах. Сильная политическая и практическая поддержка НАТО Украине будет продолжаться", - добавил генсек альянса.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в пятницу, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования, которая произошла минувшей ночью. Временно недоступен также сайт госуслуг "Дия". Работа большей части пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, оставшиеся сайты станут доступны в ближайшее время. В СБУ утверждают, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло.