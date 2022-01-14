СМИ: силы безопасности арестовали несколько протестующих в Тунисе

КАИР, 14 января. /ТАСС/. Тунисские силы безопасности арестовали несколько человек в ходе протестных акций, состоявшихся в пятницу в Тунисе. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

В столице Туниса и других крупных городах страны начались демонстрации в ознаменование 11-й годовщины революции, в результате которой был свергнут президент Зин аль-Абидин Бен Али 14 января 2011 года. Акции прошли несмотря на ограничения, введенные органами безопасности.

Силы безопасности Туниса не позволили протестующим и лидерам инициативы "Граждане против переворота" выйти на улицу Хабиба Бургибы в центре столицы Туниса, где оппозиция призвала к акции протеста против президента Каиса Саида. За несколько часов до начала демонстраций полиция выставила кордоны в районе улицы Хабиба Бургибы и установила водометы возле здания министерства внутренних дел, расположенного на той же улице. Кроме того, силовики выставили заграждения на всех выездах, ведущих в центр столицы Туниса.

12 января правительство решило ввести комендантский час и запретить собрания в течение двух недель, чтобы остановить распространение штамма "омикрон".