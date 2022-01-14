Миротворцы из Армении вернулись из Казахстана самолетами ВКС России

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Подразделения миротворцев армии Армении вернулись из Казахстана к местам постоянной дислокации тремя самолетами Минобороны России. Об этом в пятницу сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

"Личный состав и техника миротворческого контингента Республики Армения доставлены домой тремя самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России", - сказали в министерстве.

Ранее 11 самолетами ВКС России в места дислокации были доставлены подразделения миротворцев Белоруссии и Таджикистана. Киргизские военнослужащие из состава миротворческого контингента ОДКБ прибыли домой после совершения марша на штатной технике.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. Белорусские военнослужащие в составе миротворческого контингента ОДКБ обеспечивали охрану арсенала в поселке Копчегай и военный аэродром Жетыген недалеко от Алма-Аты. По данным властей Казахстана, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.