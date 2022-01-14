Замгоссекретаря США и генсек ОБСЕ выступили за оживление диалога по евробезопасности

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и генсек ОБСЕ Хельга Шмид выступили за то, чтобы данная организация стала площадкой для активизации диалога по вопросам, касающимся европейской безопасности. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу Госдепартаментом США.

Как следует из заявления, Шерман и Шмид ранее в этот же день провели телефонный разговор. Они "обсудили продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и использование ОБСЕ в качестве платформы для деэскалации". "Они приветствовали предложение председательствующего в ОБСЕ [министра иностранных дел Польши] Збигнева Рау об оживлении диалога по европейской безопасности в ОБСЕ", - отмечается в тексте.