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Представители афганского ополчения провели встречу с экс-президентом Франции

Лидер ополчения Ахмад Масуд "поговорил по телефону с Олландом и рассказал о своем видении будущего Афганистана, о том, как восстановить там демократию и как противостоять растущей угрозе терроризма"

КАИР, 14 января. /ТАСС/. Представители Фронта национального сопротивления (ФНС), противостоящего захватившему власть в Афганистане радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), провели встречу с экс-президентом Франции Франсуа Олландом. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в Twitter руководитель отдела внешних связей ополченцев Али Майсам Назари.

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"Для меня было честью снова встретиться с его превосходительством бывшим президентом [Франции] Франсуа Олландом. Мы обсудили текущие события в Афганистане и растущую угрозу терроризма. Он заверил нас, что французский народ всегда будет поддерживать демократические устремления афганских граждан", - подчеркнул представитель ФНС.

Кроме того, по его словам, лидер ополчения Ахмад Масуд "поговорил по телефону с Олландом и рассказал о своем видении будущего Афганистана, о том, как восстановить там демократию и как противостоять растущей угрозе терроризма".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. Несогласные с властью радикалов силы организовали в северной провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент страны Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид проинформировал, что Панджшер полностью перешел под контроль "Талибана", поэтому война на территории Афганистана окончена. В свою очередь Масуд объявил, что противостояние талибам продолжается, призвав всех жителей страны к общенациональному восстанию. Позднее руководитель отдела внешних связей ФНС Али Майсам Назари уточнил, что сопротивление переходит к тактике партизанской войны.

Теги
АфганистанФранция
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