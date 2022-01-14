США предложили Украине помощь в связи с атакой на сайты ее правительства

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты предложили украинским властям помощь в связи с кибератакой на украинские министерства. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

"Мы находимся в контакте с Украиной и предложили свою помощь, поскольку Украина изучает последствия и характер инцидентов и восстанавливается после них", - отметили в СНБ.

"Мы предоставим Украине любую помощь, которая потребуется ей для восстановления", - добавили в пресс-службе.