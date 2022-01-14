СМИ: мэрию Лиссабона оштрафовали на €1,2 млн за отправку данных россиян властям РФ

МАДРИД, 14 января. /ТАСС/. Национальная комиссия Португалии по защите данных оштрафовала мэрию Лиссабона на €1,25 млн за передачу российским властям личных данных трех манифестантов, которые устроили в январе 2021 года протест напротив посольства РФ в столице республики. Об этом в пятницу сообщила газета Еxpresso со ссылкой на ведомство.

"Комиссия решила наложить на ответчика, которым является муниципалитет Лиссабона, штраф в размере €1,25 млн в связи с нарушением <...> принципа минимизации данных (использования минимально необходимого объема данных для выполнения поставленных целей - прим. ТАСС)", - приводит газета выдержку из постановления.

Как передавала газета The Observer, в январе трое россиян решили устроить акцию у диппредставительства РФ в столице Португалии. Для организации митинга они направили свои данные в мэрию Лиссабона, которая в свою очередь переслала эту информацию не только в местную полицию, как того требуют протоколы, но также в посольство и МИД РФ. Португальские политики раскритиковали городские власти за передачу России данных манифестантов. Мэр Лисабона Фернанду Медина уже извинился за случившееся.

Посольство России в Лиссабоне, комментируя публикации в СМИ, обратило внимание на "желание так называемых активистов поупражняться в самопиаре за счет политизации всего и вся, не гнушаясь низкопробными провокациями".