Военные ЕС и Франции останутся в Мали, несмотря на присутствие ЧВК "Вагнер"

ПАРИЖ, 14 января. /ТАСС/. Франция пока не намерена выводить войска из Мали и надеется продолжить совместную операцию с европейскими военными в этой стране, несмотря на присутствие частной военной компании "Вагнер". Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи глав МИД Евросоюза, которая завершилась в Бресте на западе Франции.

"Мы присутствуем в Мали и планируем там оставаться, но не любой ценой. Наша цель - борьба с терроризмом и ничто более", - сказал Ле Дриан. Он выразил поддержку санкциям Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в отношении Мали, которые, по его словам, призваны сохранить демократию в Мали, а также осудить присутствие наемников ЧВК "Вагнер".

Глава французской дипломатии добавил, что объявленное главой МИД Швеции решение о выводе военных этой страны из европейской операции "Такуба" в Мали не означает ее отмены. Министр заверил журналистов, что участие каждой из стран ЕС в этой миссии имеет ограниченные сроки и в данном случае речь идет просто об истечении данного срока для Швеции. Ле Дриан добавил, что "коалиция организует в ближайшие дни в Брюсселе конференцию", на которой обсудит ситуацию в Мали.

Чрезвычайный саммит ЭКОВАС состоялся 9 января в столице Ганы Аккре. Его участники приняли новый пакет санкций против Мали, военного руководства страны и правительства за отказ провести президентские и парламентские выборы в феврале текущего года. Они включают закрытие наземных и воздушных границ с Мали, введение эмбарго на финансовые операции и торговлю за исключением товаров первой необходимости. Замораживаются малийские государственные активы, находящиеся на счетах государственных и коммерческих банков стран ЭКОВАС. Санкции вводятся в действие немедленно. Отозваны также из Мали для консультаций послы стран ЭКОВАС.